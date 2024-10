Woodwalkers wurde auch in Nordtirol gedreht, der Puma war nur in Südtirol gestattet

Am 24. Oktober ist es für alle Woodwalker-Fans endlich so weit: Teil eins der Verfilmung der Fantasy Abenteuer startet in den Kinos. Die Bestseller-Reihe der Deutschen Katja Brandis, eine Geschichte rund um die Gestaltwandler startet durch. Nun verriet Dor Film der TT einige gut gehütete Geheimnisse rund um den Dreh.