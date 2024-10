Tür in die Heimat für frühere Salzburger IS-Anhängerin bleibt vorerst weiter geschlossen

Seit 2020 wird die frühere Salzburger IS-Anhängerin und ihre beiden minderjährigen Kinder in einem Lager in Syrien festgehalten. Ihre Eltern kämpfen um die Rückkehr von Tochter und Enkelkindern. Das Bundsverwaltungsgericht ordnet auch dies an. Doch das Außenministerium hält die Tür noch geschlossen.