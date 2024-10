Unfall auf Fernpassstraße: Motorradfahrer rutschte auf nasser Fahrbahn aus

Nassereith – Die nasse Fahrbahn wurde am Dienstagnachmittag einem 64-jährigen deutschen Motorradfahrer auf der Fernpassstraße zum Verhängnis. Der Mann war gegen 13.30 Uhr in Richtung Nassereith unterwegs, als er in einer Linkskurve mit dem Bike ausrutschte und gegen die Leitschiene prallte, wo sich das Motorrad verkeilte.