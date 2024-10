Zwangsevakuierung in der Ostukraine angeordnet

Die ukrainischen Behörden haben die Evakuierung der strategisch wichtigen Stadt Kupjansk und drei weiterer Ortschaften in der nordöstlichen Region Charkiw angeordnet. Gründe seien der Vormarsch russischer Truppen und Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung im Winter, erklärte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Syniehubow. Die Evakuierung sei verpflichtend. Die ukrainische Militärführung meldete 19 Gefechte in der Nähe von Kupjansk in den letzten 24 Stunden.