Schwarz-Rot tastete am Mittwoch ab

Mit dem Treffen zwischen ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Obmann Andreas Babler ist am Mittwoch das zweite der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeordneten Gespräche der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ über die Bühne gegangen. Wie erwartet drang von den Inhalten nichts nach außen, lediglich dass die beiden den Bundespräsidenten in den kommenden Tagen bzw. der kommenden Woche darüber informieren werden, teilten ÖVP und SPÖ in nahezu wortgleichen Statements mit.

Wie schon das Treffen am Dienstag zwischen Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl fand auch das heutige an einem unbekannten Ort statt. Nehammer war im Anschluss an das Treffen am Dienstag vor die Presse getreten, und hatte einmal mehr sein Nein zu Kickl wiederholt. Er werde nicht dessen "Steigbügelhalter" sein. Auch Staatssekretärin Claudia Plakolm, die im ÖVP-Verhandlungsteam sitzt, bekräftigte am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz das Nein zu Kickl. Nach einer Regierung mit der SPÖ gefragt, gab sie sich vage und verwies darauf, dass man aktuell noch am sondieren sei. Die FPÖ wiederum umwarb die ÖVP am Mittwoch erneut, stellte aber auch klar, dass es eine FPÖ nicht ohne ihren Obmann in einer Koalition geben werde.