Prozess um drei getötete Sex-Arbeiterinnen am 25. November

Weil er laut Staatsanwaltschaft am 23. Februar in einem Asiastudio in Wien-Brigittenau drei Sexarbeiterinnen mit einem Messer getötet hat, wird am 25. November am Landesgericht gegen einen 27-Jährigen verhandelt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Dem Afghanen wird nicht dreifacher Mord vorgeworfen. Er weist laut einem psychiatrischen Gutachten eine ausgeprägte paranoide Schizophrenie auf und war im Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig.