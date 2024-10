Motorradlenker bei Zusammenstoß mit Auto in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Auf einer Kreuzung in Innsbruck kam es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad, bei dem der Motorradlenker verletzt wurde. Ein 53-Jähriger fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Prinz-Eugen-Straße Richtung Nordwesten und wollte links in die Kärntner Straße einbiegen. Dabei kam ihm aus der entgegengesetzten Richtung, ein 69-Jähriger mit einem Motorrad entgegen.