Passant gab Hinweis: Trio kurz nach Fahrraddiebstahl in Hall in Schwaz gestellt

Zwei Männer und eine Frau wurden kurze Zeit nach einem Diebstahl am Haller Bahnhof in Schwaz erwischt. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert.

Schwaz – Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstag für die rasche Aufklärung eines Fahrraddiebstahls gesorgt. Er meldete laut Polizei gegen 22 Uhr via Notruf, dass er am Bahnhof Schwaz drei verdächtige Personen wahrgenommen habe, die sich dort Fahrräder anschauen würden. Bei der anschließenden Kontrolle der Verdächtigen entdeckte die Polizei im Mopedauto eines 24-Jährigen ein mit einem Schloss abgesperrtes Mountainbike, bei dem das Vorderrad ausgebaut worden war.