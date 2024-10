Brenner-Zulaufstrecke: Deutscher Verkehrsminister gegen Blockade in Bayern

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisiert die Unionsfraktionen CDU und CSU, die heute im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags auf Änderungen bei der Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel in Bayern fordern. Auch die Deutsche Bahn lehnt weitere Tunnelabschnitte ab, aus Tirol warnt in einer Stellungnahme an die bayerische Staatsregierung vor weiteren Verzögerungen.