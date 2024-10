Tipps für GründerInnen: So wird aus einer Idee ein erfolgreiches Start-Up

Etwa 300 Start-Ups gibt es laut Austrian Start-Up-Monitor in Tirol. Doch nicht alle Neugründungen werden, starten durch. Was es braucht, um am Markt zu bestehen und langfristig erfolgreich zu sein, erklärt Lisa Spöck vom Gründungszentrum Start Up Tirol Schritt für Schritt im „Gut zu wissen“-Podcast. Außerdem verrät die Expertin, welche Fehler es zu vermeiden gilt und wie man mit Rückschlägen umgeht.