Im Dschungel von Erziehungstipps: Um die Herzen der Mamas buhlen

Jede Mama möchte eine gute Mutter sein. Doch zwischen Tipps und Dogmen den richtigen Weg für sich selbst zu finden, gestaltet sich oft schwieriger als erwartet.

Überehrgeizige Tigermütter. Dauerbesorgte Helikopter-Eltern. Narzisstische Tyrannenkinder. Öko-Muttis. Kategorien und Schubladen für Eltern und deren Nachwuchs gibt es mittlerweile viele.

Eine davon: die Panda-Mama. Erfolgreiche und glückliche Kinder sollen das Ergebnis sein, wenn man die Tipps in dem gleichnamigen Buch von Esther Wojcicki befolgt. Die 83-Jährige gilt in den leistungsorientierten USA als Supermutter. Ihre drei Töchter legten Mega-Karrieren hin: Janet ist Professorin für Kinderheilkunde. Anne gründete ein millionenschweres Biotechnologieunternehmen. Un die mittlerweile verstorbene Susan war einst Chefin der Google-Tochter Youtube.

Gelassen wie ein Pandabär

Faulsein und Fressen, das assoziiert man eigentlich mit den putzigen und etwas tollpatschigen Pandabären. Diese Metapher passt so gar nicht zu den Hochleistungstöchtern der pensionierten Lehrerin. Doch es ist die Gelassenheit der Panda-Mütter, die zu dem Bild führe, argumentiert Esther Wojcicki. Frühe Selbstständigkeit, Vertrauen, Eigenverantwortung, aber alles ganz ohne Druck, so lauten ihre Ratschläge.

Aber sind die Eltern von heute tatsächlich so verunsichert, dass sie die Flut an Erziehungsratgebern brauchen? „Ja, sehr oft“, sagt Iris van den Hoeven, die das Tiroler Elternbildungsportal Blickpunkt Erziehung (www.blickpunkterziehung.at) verantwortet. Einerseits falle heute die Orientierungshilfe in den Mehrgenerationenfamilien weg, andererseits habe sich die Lebensrealität vor allem von Müttern stark verändert. Das schlechte Gewissen, weil frau sich zwischen Teilzeitjob, Kinderkrippe, Spielplatz, Haushalt und eigenen Hobbys abstrampelt und ständig von dem Gefühl begleitet wird, alles irgendwie nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen?

Völlig abartig für den Großteil der heutigen Großmüttergeneration. „Viele Fragen der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie stellten sich vor dreißig Jahren einfach überhaupt nicht", erklärt sie.

Alles eine Frage der Ideologie

Verloren gegangen sei auch eine gesunde elterliche Intuition. „Im Grunde gibt es nur einen einzigen Erziehungsweg, und das ist der, der zur eigenen Familie passt", fasst sie zusammen, „denn jede Familie ist anders."

Betrachtet man die Titel der Erziehungsratgeber, die die Bestsellerlisten stürmen, fällt schnell auf: Es geht um Ideologie. „Tyrannenkinder", steht auf der Titelseite des einen Wälzers, „Unerzogen" propagiert das andere Buch. Was die Autoren als allgemeingültige Anleitungen postulieren, spiegelt oft persönliche Ansichten wider und unterliegt einem gewissen Zeitgeist. Schreien lassen, riet Annette Kast-Zahn in ihrem Ratgeber "Jedes Kind kann schlafen lernen" aus dem Jahr 1995. Kuscheln und trösten, raten die anderen.

Welcher Erziehungsstil passt, ist von Familie zu Familie verschieden. © Imago

Attachment Parenting heißt der aktuellste Trend in den heimischen Kinderzimmern. Demnach sollen Kinder von Geburt an eine intensive und sichere Bindung zu den Eltern aufbauen. So lautet die These des US-amerikanischen Kinderarztes William Sears. Stillen, Tragen, Einschlafbegleitung, Familienbett, Bedürfnisse erfüllen-auch die der Eltern. Das sind die konkreten Ratschläge, um den Grundstein für eine glückliche und ausgeglichene Entwicklung der Kinder zu legen.

Es droht eine elitäre Nische

„Wer Mutter wird, muss sich im Grunde für ein Weltbild entscheiden“, sagt die Autorin und vierfache Mutter Nora Imlau. Erstlingseltern fehle dabei aber die Orientierung. Die simplen Grundsätze des Attachment Parenting verwässern immer mehr, kritisiert sie auch. Windelfrei, vegane Kinderernährung, Hausgeburt, Impfverweigerung, viele Trendthemen fließen mit ein.

Sie ortet die Gefahr einer „elitären Nische, in der sich Eltern gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil sie alles besser machen als die breite Masse". Zudem tendieren viele Mütter dazu, die Bedürfnisse des Babys weit über ihre eigenen zu stellen, bis hin zur Selbstaufgabe.

Der Druck, den sich Eltern selbst auferlegen, ist enorm. Das bestätigt auch Christian Hiltpolt, einst Leiter der Erziehungsberatung des Landes Tirol und mittlerweile im Ruhestand. „Werbung und Medien zeigen jeden Tag die perfekten Familien", sagt er. Das wecke den Wunsch, selbst alles mit Leichtigkeit hinzukriegen und nach außen ein perfektes Image abzugeben. "Wenn es mir selber mit meinen Kindern gut geht, brauche ich aber das Bild für die anderen nicht", erklärt der Experte.

Aus Unsicherheit wächst Angst

Auch die Kinder würden heute massiv unter Druck stehen: „Viele haben schon im Kleinkindalter mit Kursen ein volles Programm", kritisiert Hiltpolt. So gehe Langeweile verloren, und damit die wertvolle Chance, dass die kleinen Menschen in ihrer Entwicklung lernen, sich ohne Reize zu spüren.

Größere Kinder brauchen auch Freiraum für eigene Erfahrungen und dafür das Vertrauen der Eltern. © Imago

Neben Druck und Verunsicherung macht er in der Folge in den Herzen der Eltern eine noch intensivere Emotion aus: Angst. „Kinderwägen sind immer größer geworden", beobachtete er, „und im Schlaf werden Kinder mit Videokameras überwacht."

Angst also. Angst, die Kinder zu sehr zu verziehen. Am anderen Ende des Spektrums Angst, die Kinder zu stark einzuschränken. Angst als treibender Motor der Lebensaufgabe Erziehung bietet nicht gerade ideale Voraussetzungen. Also doch der zoologisch inspirierte Erziehungsratgeber?

Elternbildung sei der Schlüssel, sagt Iris van den Hoeven. Wissen, auf welcher Entwicklungsstufe sich das Kind befindet. Was versteht es aufgrund der Gehirnreife? Was fühlt die große Schwester, wenn das Geschwisterchen auf die Welt kommt? „Die Trotzphase etwa hat nichts mit Trotz zu tun, sondern mit der Entdeckung des Ich“, erklärt sie. Wenn sich der Zweijährige brüllend auf den Boden werfe, sei das ein Zeichen dafür, dass bei der Entwicklung schon viel geklappt habe. Dass angesichts des tobenden Kleinkindes auch Eltern an ihre Grenzen geraten, sei ganz natürlich. „Kinder müssen die Erfahrung machen, dass Mama und Papa ebenfalls wütend sind, und vor allem authentisch“, sagt sie.

Erziehung solle laut der zeitgemäßen Pädagogik vor allem Beziehung sein. © Imago

Die Frage nach dem Begriff der Autorität, in vielen Kreisen ein Tabu-Thema, beantwortet die Pädagogin pragmatisch. „Kinder brauchen jemanden, der weiß, wo es langgeht", sagt sie. Ein liebevoller Rahmen als Orientierung. Regeln für Groß und Klein. Grenzen, an denen sich Kinder ausprobieren und auch scheitern dürfen. Konsequenzen, aber nicht in Form von Strafen, sondern als logische Folge, die der Nachwuchs selbst erfahren müsse. Leitwolf, nannte es Jesper Juul. Eltern als Bergführer, dieses Bild verwendet die Tirolerin: „Er kennt das Ziel und zeigt die beste Route, warnt vor schwierigen Passagen, aber lässt d1ie Wanderer den Weg selbst gehen."

Genauso wenig wie der Bergführer die Kameraden zum Gipfel hinaufzieht, hat Erziehung mit Ziehen in eine bestimmte Richtung zu tun. Sondern mit Beziehung.