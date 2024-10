Dramatischer Vorfall in Innsbruck: Kind nach Sprung von Ufermauer aus dem Inn gerettet

Innsbruck – Tragische Szenen dürften sich ersten Informationen zufolge am Mittwoch um kurz vor 11.30 Uhr in Innsbruck zugetragen haben. Wie die Polizei gegenüber der TT bestätigt, ist ein Kind im Bereich der Alten Innbrücke in Mariahilf von der Ufermauer in den Inn gesprungen. Das Kind, welches rund vier bis fünf Meter in den Fluss gestürzt ist, trieb rund 50 bis 100 Meter ab, bevor ein Lehrer es wieder herausziehen konnte.