TEDx-Event im Kurhaus Hall

In einer Welt, die zunehmend von Polarisierung in Politik, Wirtschaft & Gesellschaft geprägt ist, braucht es umso mehr Dialog, um Brücken zu bauen. Unser diesjähriges TEDx-Event „Balancing Polarity - Building Bridges in a Polarised World“ zielt darauf ab, die Polarisierungen in unserer Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es soll das Publikum zu Selbstreflexion und Offenheit anregen, um zu zeigen, wie scheinbar gegensätzliche Standpunkte miteinander verbunden werden können. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie scheinbar unversöhnliche Unterschiede harmonisiert werden können, um Verständnis und Einheit in einer gespaltenen Welt zu fördern. Mit spannenden RednerInnen: wie Alex Steffen, Alicia Trepat Pont, Lukas Klaschinski, Christian Welzel und anderen, wird das Event innovative Lösungen und Wege aufzeigen, um Brücken zu schlagen und zu einer ausgewogeneren, verbundenen Gesellschaft beizutragen.