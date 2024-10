Neue Anklage gegen deutschen Star-Koch Alfons Schuhbeck

Insolvenzverschleppung und Betrug sind nur zwei der insgesamt fünf Vorwürfen an Star-Koch Alfons Schuhbeck. Dieser sitzt bereits wegen anderer Anklagen im Gefängnis.

München - Die Staatsanwaltschaft München I hat erneut Anklage gegen den inhaftierten Star-Koch Alfons Schuhbeck erhoben. Sie wirft ihm Insolvenzverschleppung, Betrug, versuchten Betrug, Subventionsbetrug sowie das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt vor, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Arbeitsentgelt etwa soll er in mehr als 450 Fällen vorenthalten oder veruntreut haben. Dabei soll es um Beitragsanteile an die gesetzlichen Krankenkassen gegangen sein. Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 260.000 Euro soll er gar nicht gezahlt haben.