39-Jähriger in Landecker Malserstraße attackiert: Zeugin meldete sich bei Polizei

Landeck – Vorletztes Wochenende ist es in der Landecker Malserstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei schildert, griffen zwei Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (13. Oktober) gegen 4.20 Uhr einen 39-jährigen Einheimischen an. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt.