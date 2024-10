Starke Alkoholisierung: 18-Jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall bei St. Ulrich verletzt

St. Ulrich am Pillersee – In der Nacht auf Mittwoch kam es in St. Ulrich zu einem Fahrzeugüberschlag. Ein 18-Jähriger war gegen 2.45 Uhr mit seinem Auto auf der L2 von Waidring in Richtung St. Ulrich unterwegs, als er die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand.