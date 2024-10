Spionierte die Türkei in Tirol? Angeklagte beteuerten vor Gericht ihre Unschuld

Ab Montag sind am Landesgericht Film- und Tonbandaufnahmen über zwei Prozesstage streng untersagt. Dort wird drei in Tirol wohnhaften Türken der Prozess wegen des Vergehens des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs und wegen des Verbrechens der Überlieferung an eine ausländische Macht gemacht. Alle drei bekannten sich nicht schuldig.