Lotto-Siebenfachjackpot geknackt: Glückspilz erhält 10,9 Millionen Euro

Wien – Ein Spielteilnehmerin oder eine Spielteilnehmer aus Kärnten hat am Mittwoch den fünften Siebenfachjackpot in der Lotto-Geschichte geknackt. Wie die Lotterien mitteilten, betrug der Gewinn 10.887.160,80 Euro und war damit der dritthöchste jemals erzielte Lotto-Gewinn in Österreich. Der Erfolg sei per Quicktipp erzielt worden, ein Computer platzierte die sechs richtigen Zahlen: 3, 12, 30, 41, 42 und 45. Der siegreiche Tipp war der sechste von insgesamt acht gespielten.