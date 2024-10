Erdrutsche und Überschwemmungen im norditalienischen Ligurien

Genua – Heftige Niederschläge und Erdrutsche haben am Mittwoch die norditalienische Region Ligurien heimgesucht. Flüsse traten über die Ufer und Straßen wurden überflutet. Der Zugverkehr wurde zwischen den Badeortschaften Loano und Pietra Ligure eingestellt, wie die lokalen Behörden berichteten. Der Fluss Bormida trat in der Gegend der Hafenstadt Savona in den Städten Ferrania, Altare und Cairo Montenotte aufgrund starker Regenfälle über die Ufer.

Mehrere Straßen in der Provinz wurden aufgrund von Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen gesperrt. Die Autobahn A10 Genua-Ventimiglia war zwischen Varazze und Arenzano in Richtung Genua etwa eine Stunde lang gesperrt. In der Provinz La Spezia bleiben die Schulen am Donnerstag geschlossen. Auch im Piemont, in der Emilia Romagna und in der Toskana herrscht weiter Unwetterwarnung.