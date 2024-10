Nordkorea erklärt Südkorea zum "feindlichen Staat"

Nordkorea hat eine mögliche Wiedervereinigung mit Südkorea offiziell aufgegeben. In einer Verfassungsänderung stufte der abgeschottete Norden den Süden der koreanischen Halbinsel als "feindlichen Staat" ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch meldete. Die Straßen- und Bahnverbindungen nach Südkorea seien nach Sprengungen am Dienstag nun komplett gekappt.