JD Vance leugnet Trump-Niederlage bei Wahl 2020

Der republikanische Kandidat für die US-Vizepräsidentschaft, JD Vance, hat nach wochenlangem Zögern unmissverständlich die Niederlage von Donald Trump bei der Wahl 2020 geleugnet. Auf eine entsprechende Frage bei einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania sagte Vance am Mittwoch: "Ich glaube, es gab 2020 ernsthafte Probleme. Also, hat Donald Trump die Wahl 2020 verloren? Nicht nach den Worten, die ich wählen würde."

Gegen Trump wiederum laufen mehrere Verfahren im Zusammenhang mit Versuchen, die Wahl zu kippen. Tausende seiner Anhänger stürmten am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington bei dem Versuch, die Amtsübergabe zu verhindern. Ungeachtet der Faktenlage glauben Millionen Republikaner bis heute, dass der Geschäftsmann eigentlich der rechtmäßige Präsident sein müsste. Trump hat erklärt, auch eine Niederlage gegen Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Abstimmung am 5. November nicht akzeptieren zu wollen. "Wenn ich verliere - ich sage Ihnen was, das ist möglich", sagte der Republikaner bei einem Wahlauftritt im September in Michigan. "Denn sie schummeln. Das ist der einzige Weg, wie wir verlieren könnten, weil sie schummeln.