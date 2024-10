Trump hält an Falschaussagen über Haustier-Verzehr fest

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung für lateinamerikanische Wähler in Miami auf seinen Äußerungen über angeblich von Immigranten gegessene Haustiere beharrt. "Ich habe nur gesagt, was berichtet wurde", sagte Trump bei einer Townhall des Senders Univision am Mittwoch. "Und sie essen andere Dinge, die sie nicht essen sollten", fügte der Republikaner an.