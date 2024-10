In Österreich ist das Thema Wechseljahre oft tabu

Fast die Hälfte der Männer (45,9 Prozent) glaubt, dass Frauen in den Wechseljahren ihre Lust am Sex verlieren. Nur ein Drittel der Frauen (35,9 Prozent) teilt diese Ansicht (insgesamt 40,9 Prozent). Ein Viertel der Männer (23,3 Prozent) glaubt, dass Frauen in den Wechseljahren an Attraktivität und Weiblichkeit verlieren.