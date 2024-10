ÖFB ringt um Strukturreform und Personalentscheidungen

Für den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) stehen am Freitag richtungsweisende Entscheidungen an. Das Präsidium trifft sich in einem Wiener Hotel, um über die von Präsident Klaus Mitterdorfer initiierte Strukturreform zu beraten. Daneben geht es auch um Personalia - der den ÖFB lähmende Dauerstreit zwischen Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Generalsekretär Thomas Hollerer soll endlich beendet werden.

Als Topfavorit auf den CEO-Sessel galt zuletzt der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer, allerdings dürfte sich der Wiener bisher zu seiner persönlichen Zukunft noch nicht deklariert haben. In den vergangenen Tagen rückte der frühere Austria-Vorstand Markus Kraetschmer in den medialen Fokus - ob der 52-Jährige angesichts des wirtschaftlichen Zustands der "Veilchen" bei seinem Abgang tatsächlich eine Mehrheit findet, wird sich noch zeigen.

Über allen Personalspekulationen und Reformplänen schwebt bereits der 18. Mai 2025 - an diesem Tag wird in Bregenz im Rahmen der Bundeshauptversammlung der ÖFB-Präsident gewählt. Mitterdorfers Chance auf eine weitere Amtszeit und auch seine unmittelbare Zukunft im Verband hängen nicht unwesentlich davon ab, was am Freitag in Wien passiert.