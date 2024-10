Pflegerin fixiert und erniedrigt: Urteil gegen vier entlassene Pfleger des LKH Hall ist gefallen

Eine Pflegerin (40) war letzten Feber an einem OP-Tisch mit deren Einwilligung fixiert worden und soll anschließend erniedrigt worden sein. Nach dem Auftakt des Prozesses im Juni wurde das Verfahren nach Vertagungen am Donnerstag fortgesetzt. Am Programm stehen die Einvernahme einer Zeugin, die damals im OP-Raum anwesend war, und die Video-Vorführung der Opfereinvernahme. Zu einem Urteil kam es am späten Nachmittag.