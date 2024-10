Kickls Lockrufe und Nehammers Chance

Herbert Kickl weiß genau, wo die wunden Punkte der ÖVP sind: Eine Mitte-rechts-Politik kann nur er der Volkspartei garantieren. Nur er liefert die unbedingte Absage an Erbschafts- und Vermögensteuern. Es ist auch kein Zufall, dass er anbietet, die Bildungskarenz zu überprüfen und die „Zuwanderung ins Sozialsystem“ zu stoppen. Mit den Freiheitlichen wäre all das kein Problem, sagt Kickl. Er weiß, er muss bei der ÖVP Zweifel säen, ob eine Koalition mit der SPÖ – und vermutlich den NEOS – wirklich das ist, was die türkisen Wählerinnen und Wähler wollen.