Obduktion liefert erste Ergebnisse: One Direction-Sänger Liam Payne mit nur 31 Jahren gestorben

Der Sänger und Gitarrist stürzte in Buenos Aires aus dem dritten Stock eines Hotels und erlitt tödliche Verletzungen.

Buenos Aires – Das ehemalige Mitglied der britischen Boyband One Direction, Liam Payne, ist an den Folgen mehrerer Traumata sowie innerer und äußerer Blutungen infolge eines Sturzes gestorben. Das teilte die für die Ermittlungen zum Tod des Stars zuständige Staatsanwaltschaft in Argentinien nach Vorliegen der ersten offiziellen Ergebnisse der Autopsie mit. Der 31-Jährige, der mit One Direction Weltruhm erlangt hatte, war am Mittwoch in Buenos Aires vom Balkon eines Hotelzimmers gestürzt.

Die argentinische Polizei fand bei einer Durchsuchung nach seinem Tod das Zimmer des Musikers in „völligem Chaos“ vor, teilte die Behörde in einer Erklärung am Donnerstag mit. Im Innenhof des Hotels, in den Payne gestürzt war, wurden eine Flasche Whisky, ein Feuerzeug und ein Mobiltelefon sichergestellt. Im Zimmer des Luxushotels im Szeneviertel Palermo fanden die Polizisten nach eigenen Angaben rezeptfreie Medikamente und ein Beruhigungsmittel. „Beim Betreten herrschte völlige Unordnung, verschiedene Dinge waren kaputt“, hieß es.

Zuvor hatte ein Hotelangestellter den Notruf wegen eines randalierenden Gastes gewählt. Er fürchte um das Leben des Mannes, habe der Mitarbeiter angegeben.

Fans von Payne versammmelten sich am Abend seines Todes vor dem Hotel und trauerten gemeinsam. © APA/AFP/LUIS ROBAYO

Fans tief bestürzt

Nur wenige Minuten, nachdem die Nachricht vom Tod Paynes öffentlich wurde, versammelten sich bestürzte Fans in der Nähe des Hotels. „Die Nachricht hat mich schwer getroffen“, sagte die 27-jährige Pilar Bilik, die zum Ort des Geschehens in Buenos Aires geeilt war. „Ich habe das Gefühl, einen Teil meiner Jugend verloren zu haben“, sagte Fan Lena Duek, 21 Jahre alt, vor dem Hotel. Sie habe gehofft, dass die Band, die den Soundtrack ihrer Jugend geliefert habe, wieder zusammenkommen würde.

Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction, zu deren Mitgliedern auch der Sänger Harry Styles gehörte, war weltweit enorm erfolgreich. 2016 erklärte One Direction, eine Auszeit zu nehmen.

Der 1993 geborene Payne hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Probleme mit Alkoholismus und der Berühmtheit gesprochen. Im letzten Jahr erklärte er, an einem zweiten Soloalbum zu arbeiten und veröffentlichte im März eine Single. Nach Angaben des Magazins „Billboard“ hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht. (APA, AFP)