Wie kann ich ein Testament verfassen, das auch nach meinem Tod Gutes tut?

Nur 24 Prozent der Menschen in Tirol haben ein Testament, damit sind wir Schlusslicht in Österreich. Die Initiative „Vergissmeinnicht“ wirbt dafür, dass das Erbe an gemeinnützige Projekte geht. Derzeit hat der Tierschutz die Nase vorne. Helmut Krieghofer, Vorstandsvorsitzender der Seraphiner Stiftung, setzt sich dafür ein, dass verstärkt auch soziale Einrichtungen bedacht werden.