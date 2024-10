Regionale Bestnoten und hohe Reichweite: TT als Leitmedium für Tirol bestätigt

Die Media-Analyse, die zweimal jährlich veröffentlicht wird, gilt als der „Zeugnistag“ für Medien und wird innerhalb der Verlagsbranche stets mit Spannung erwartet. Am Donnerstag war es wieder so weit, und die TT durfte sich über regionale Bestnoten und hohe, stabile Reichweiten freuen. Laut aktueller MA informieren sich täglich 350.000 Leserinnen und Leser über die Print- und Onlinekanäle der Tiroler Tageszeitung. In ihrem Hauptverbreitungsgebiet erreicht das Tiroler Medienflaggschiff eine Reichweite von 46,3 %, was bedeutet, dass im Durchschnitt fast jede/r Zweite in Tirol täglich auf Informationen der TT zurückgreift.