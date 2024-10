Manege frei im Zirkus, Traktorzoichn und Street Food schlemmen: Das ist los in Tirol

Wer denkt, dass es mit Veranstaltungen im Herbst mau ausschaut, irrt. Ein buntes Programm bieten alle Tiroler Bezirke am Wochenende. Für Musikfans spielen etwa Hans Söllner in St. Johann oder Granada in Innsbruck. GenießerInnen können sich bei Street-Food-Events durchkosten und danach von der Zirkus-Welt verzaubern lassen. Wer sich für Traktoren und Muskeln interessiert, wird bei einem besonderen Ereignis in Osttirol fündig.