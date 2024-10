Positive Schneekontrolle für Weltcup-Auftakt in Sölden: „Optimale Voraussetzungen“

Am Donnerstagvormittag wurde am Rettenbachgletscher hoch über Sölden die offizielle Schneekontrolle der FIS durchgeführt. Dabei gaben Markus Mayr (FIS-Renndirektor Damen Technik) und Janez Hladnik (FIS-Renndirektor Herren Technik) grünes Licht für den Weltcup-Auftakt der Damen und Herren am 26. und 27. Oktober.

Isidor Grüner, Pistenchef in Sölden, zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und die Piste präsentiert sich in einem ausgezeichneten Zustand. Das beweist auch, dass die nationale und internationale Ski-Elite in den vergangenen Tagen hier trainiert hat und das auch noch bis Samstag tun wird. Die Voraussetzungen für spannende Rennen zum Auftakt der Saison sind optimal.“

Noch bis zum Samstag darf Rennpiste befahren werden

Auch Markus Mayr, FIS-Renndirektor Damen Technik, hob die hervorragenden Bedingungen hervor: „Die Piste auf dem Rettenbachgletscher bietet genau das, was wir für einen erfolgreichen Start in die Weltcup-Saison brauchen. Die Athletinnen und Athleten finden hier perfekte Bedingungen vor. Das Team in Sölden hat exzellente Arbeit geleistet!“

Bis zum 19. Oktober kann noch am Rennhang trainiert werden, danach wird die Piste für alle Athleten und Athletinnen geschont. (TT.com)