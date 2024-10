Selenskyj: 10.000 nordkoreanische Soldaten sollen in der Ukraine kämpfen.

Brüssel – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt Berichte, wonach zur Zeit rund 10.000 nordkoreanische Soldaten vorbereitet würden, um auf Russlands Seite im Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen. Er habe entspreche Informationen seiner Geheimdienste, sagte Selenskyj am Donnerstag in Brüssel auf einer Pressekonferenz am Rande des EU-Gipfels. Einige nordkoreanische Offiziere würden sich bereits auf besetzten Gebiet in der Ukraine befinden.