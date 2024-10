Comeback von Hirscher in Sölden: Eine erste Entscheidung ist bereits gefallen

Fährt er oder fährt er nicht? Das ist vor dem Auftakt des Ski-Winters die große Frage: Der ehemalige ÖSV-Star Marcel Hirscher trainierte zuletzt auf dem Rennhang in Sölden und bleibt damit das Gesprächsthema vor dem ersten Herren-Rennen am 27. Oktober. Auch US-Star Lindsey Vonn, die am Freitag 40 Jahre alt wird, ist beim Training gesichtet worden.