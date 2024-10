Kollision mit Lkw: 88-jähriger E-Bike-Lenker bei Unfall in Westendorf verletzt

Westendorf – Am frühen Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der Brixental-Bundesstraße in Westendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Lenker und einem E-Bike-Fahrer. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 32-jähriger Österreicher seinen Lkw in Fahrtrichtung Hopfgarten, als ein 88-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike von einer Gemeindestraße kommend auf die Bundesstraße einbog. Dabei kam es zum Unglück.