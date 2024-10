11-jähriger Bub bei Kollision in Matrei von E-Bike gestürzt: Unfallteilnehmer beging Fahreflucht

Matrei – Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Matrei in Osttirol, im Bereich der Kreuzung Virgil-Rainer-Straße und Bichler Straße, eine Kollision zwischen zwei E-Bikes, wobei sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zuzog.