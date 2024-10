Über 10.000 Euro Schaden: Diebe erbeuteten zwei Räder aus Kellerabteil in Ötztal Bahnhof

Ötztal Bahnhof – Einbruchalarm in Ötztal Bahnhof. Wie die Polizei in einer Aussendung erklärt, verschafften sich bis dato unbekannte Täter im Zeitraum vom 14. auf den 15. Oktober Zutritt zum Keller eines Mehrparteienhauses. In weiterer Folge brachen die Diebe gewaltsam die Türen zweier Kellerabteile auf und erbeuteten ein Rennrad und ein Mountainbike. Durch die Tat entstand ein Schaden von über zehntausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur, die Ermittlungen laufen derzeit. (TT.com)