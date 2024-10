Nächtliches Naturschauspiel: In der Nacht auf Freitag leuchtet wieder der sogenannte Supermond am Himmel über Tirol. Und er war nicht allein unterwegs: Während sich im Südosten ein Supermond erhebt, zieht kurz nach Sonnenuntergang der Komet Tsuchinshan-Atlas vom Westen über den Nachthimmel. In unserer Bildergalerie seht ihr die besten Schnappschüsse der TT-LeserInnen.