Iran: Sinwars Tod wird Widerstand stärken

In einer Erklärung teilte die Hisbollah mit, es handle sich um eine eskalierende Phase in der Konfrontation mit Israel. Die militärischen Verluste Israels hätten sich seit Beginn des Bodenkriegs im Libanon am 1. Oktober auf 55 Tote und mehr als 500 verwundete Soldaten und Offiziere belaufen.

Der israelische Regierungschefs Benjamin Netanyahu dagegen sprach vom "Anfang vom Ende" des Gaza-Krieges. "Yahya Sinwar ist tot. Er wurde in Rafah von tapferen Soldaten" der israelischen Armee getötet, sagte Netanyahu in der Nacht auf Freitag in einer Videobotschaft, die auf X veröffentlicht wurde. "Dies ist zwar nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende."