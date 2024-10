EcoAustria plädiert für Beamten-Nulllohnrunde

Die Ausgabenquote von 54 Prozent in Österreich sei "irrsinnig hoch", weshalb hier viel Geld zu holen sei, meint Köppl-Turyna. Eine Abschaffung der Bildungskarenz würde gemäß Berechnungen von EcoAustria rund 500 Millionen Euro jährlich - 300 Mio. an Weiterbildungsgeld plus rund 200 Mio. an Sozialversicherungsbeiträgen - einsparen. Zudem plädiert die Ökonomin für eine Nulllohnrunde für die öffentlich Bediensteten, wodurch weitere 420 Millionen Euro mehr im Budget bleiben würden.