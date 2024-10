Kitzbüheler Adler fertigen im Schlager die Red Bull Juniors mit 6:1 ab

Kitzbühel – Der EC Kitzbühel bleibt in der Alps Hockey League (AHL) das Maß aller Dinge. Im Oktoberfest-Heimspiel besiegten die Adler die Red Bull Hockey Juniors am Donnerstag klar mit 6:1 und bleiben mit 18 Punkten an der Tabellenspitze.

In einer über weite Strecken hochklassigen Partie erspielten sich die Gastgeber von Beginn an ein Chancenplus, das sich auch bezahlt machte. Paul Schmid (9.) fungierte als Dosenöffner und vollstreckte nach knapp zehn Minuten zum 1:0, ehe US-Boy Chris Schutz in Überzahl nachlegte und kurz vor dem ersten Pausentee auf 2:0 erhöhte.

Nach dem ersten Seitenwechsel schlich sich bei den Adlern etwas der Schlendrian ein, Salzburg kam durch Leon Kolarik (27.) auf 2:1 heran, doch ein Powerplay-Hammer des slowenischen Teamspielers Matic Podlipnik (38.) stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im Schlussdrittel zeigten sich die Tiroler wieder von ihrer besten Seite und erhöhten durch das skandinavische Duo Niklas Ketonen (41.) und Sebastian Labori (45.) auf 5:1, ehe Comebacker Tim Geifes (52.) den 6:1-Endstand herstellte.

„Wir haben von Beginn an ein gutes Spiel absolviert und hatten lediglich im Mitteldrittel einen kurzen Hänger, den wir im dritten Abschnitt aber wieder abgelegt haben. Alles in allem war der Sieg sicherlich hochverdient“, analysierte Adler-Coach Marco Pewal.