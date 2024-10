Unterboden-Trick: Red Bull lenkte nach Diskussionen mit FIA-Regelhütern ein

In einem ausführlichen Schriftverkehr mit der FIA sei dieses Teil zur Sprache kommen. „Und wir haben einen Plan für die Zukunft vereinbart“, hieß es von dem Sprecher. Die FIA hatte zuvor erklärt, dass bisher keine Hinweise vorliegen würden, dass ein Rennstall auf ein solches System zurückgreifen würde. Es seien aber auch weitere Maßnahmen getroffen worden - und das alles in der entscheidenden Schlussphase der WM in diesem Jahr.

„Es ist eine Sache, es am Auto zu haben, die andere ist, wie man es ausnutzt“, sagte Verstappens WM-Herausforderer Lando Norris von McLaren bei der Pressekonferenz zum Großen Preis der USA in Austin. Sollte Red Bull es genutzt haben, könnten sich die Vorgänge nun positiv in Richtung von McLaren ausschlagen, meinte der Brite. Er wisse es aber auch nicht, betonte Norris, der vor den letzten sechs Grand Prix' in diesem Jahr 52 Punkte hinter Verstappen liegt. (APA/dpa)