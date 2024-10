Teils kräftige Preiserhöhung bei Lebensmitteln und Drogeriewaren

Demnach kosteten die vom Grundpreis her jeweils billigsten Drogeriewaren in den Onlineshops von Bipa, dm und Müller um durchschnittlich 10,6 Prozent mehr als noch im September 2023. Der Preis für den billigsten Geschirrspüler-Klarspüler erhöhte sich den Angaben zufolge sogar um 158 Prozent, der Glasreiniger-Spray kostete um 102 Prozent mehr.

Aber auch im Markensegment zogen die Preise an. Konsumentinnen und Konsumenten mussten laut dem Preismonitor für die Produkte in den fünf genannten Onlineshops im Jahresvergleich um durchschnittlich 3,5 Prozent mehr hinlegen. Deutliche Preissprünge gab es dabei etwa bei der Creme Soft Handseife von Nivea und beim Elnett Haarspray (jeweils plus 27,1 Prozent).

Zwar stellte die AK in den Filialen von Bipa, dm und Müller einen geringen Rückgang der Preise der jeweils billigsten Drogeriewaren um 0,7 Prozent fest, die Kosten für einzelne Produkte wie etwa für die billigste Frischhaltefolie (plus 90 Prozent) und Geschirrspüler-Spezialsalz (plus 36 Prozent) stiegen indes in die Höhe.