Alaba laut Coach Ancelotti bald wieder im Real-Teamtraining

Madrid – Carlo Ancelotti hat David Alaba eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining in Aussicht gestellt. Der ÖFB-Teamkapitän erholt sich laut dem Trainer von Real Madrid gut und werde "bald wieder mit dem Team arbeiten", erklärte Ancelotti am Freitag auf einer Pressekonferenz. Auch deshalb plane der spanische Meister trotz dünner Personaldecke im Defensivbereich aktuell nicht, im Jänner neue Verteidiger zu verpflichten.

Über Alabas Verletzungsstatus war zuletzt wild spekuliert worden. Nachdem im spanischen Radiosender Onda Cero am Montag über weitere Komplikationen beim am Knie verletzten Fußball-Star spekuliert wurde, gab es am Tag darauf Dementi. So berichtete der ORF am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld des Wieners, dass Alaba Fortschritte in der Reha mache.