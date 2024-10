Auf Spende gehofft: 42-jährige Telferin um Tausende Euro betrogen

Telfs – Eine 42-jährige Österreicherin wurde Opfer eines Internetbetrugs, wie die Polizei am Freitagabend via Aussendung berichtete. Sie wurde Mitte September 2024 über eine Chatgruppe angeschrieben. Ihr wurde eine Spende in der Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages für wohltätige Zwecke in Aussicht gestellt.