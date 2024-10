Mordalarm in Niederösterreich: 65-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Zistersdorf – In Zistersdorf im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf lief am Freitagabend ein Polizei-Großeinsatz. Ein 65-jähriger Mann soll laut Medienberichten seine Ehefrau mit einem Messer getötet haben. Der Täter fügte der ebenfalls 65-jährigen Frau demnach massive Schnittverletzungen am Hals zu. Trotz Reanimationsversuchen sei sie noch vor Ort verstorben. Der Mord dürfte sich gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg ereignet haben.