38-Jährige flog in Jenbach mit nicht zugelassenem Auto auf und beschimpfte Polizisten

Jenbach – Mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto war eine 38-jährige Österreicherin am Donnerstagnachmittag auf der L7 in Jenbach unterwegs. Als die Frau kurz vor 15 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, reagierte sie laut den Beamten unkooperativ, aggressiv und beleidigend. Am Fahrzeug wurden außerdem mehrere Mängel festgestellt.