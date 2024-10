Kematen schoss Silz/Mötz ab, IAC verlor und ist seit acht Spielen sieglos

Am Fußball-Freitag durften in der tt.com Regionalliga Tirol die Kicker aus Kematen (6:1 über Silz/Mötz) und Wörgl (2:1 gegen den IAC) über Siege jubeln. In der Westliga reichte es für Kufstein gerade noch zu einem 1:1-Unentschieden bei Pinzgau Saalfelden.