Inzing – In zwei Wohnhäuser und eine Wohnung wurde am Freitag in Inzing eingebrochen, berichtet die Polizei. Zwischen 17.10 und 18.45 Uhr durchsuchten Unbekannte die Räume und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts war zunächst unklar. (TT.com)