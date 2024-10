Kundl brachte Liga-Krösus Lustenau ins Wanken, aber nicht zu Fall

„Wir hatten am Anfang schon ein bisschen die Hosen voll“, blickte Kundl-Trainer Jaroslav Betka auf die heurige Heimpremiere in der Ö-Eishockey-Liga gegen den als Titelfavoriten gehandelten EHC Lustenau zurück. Um dann den Respekt ganz schnell abzulegen und den hochkarätigen Gästen am Freitagabend die Stirn zu bieten.

Letztlich schlug das Pendel aber zugunsten der Vorarlberger aus, die einen 6:4-Auswärtserfolg feierten. Schon am Auftakt-Wochenende hatte Lustenau den Wattener Pinguinen beim 6:1-Sieg die Grenzen aufgezeigt. Kundl brachte den Favoriten indes ins Wanken, aber nicht zu Fall und verpasste den zweiten Saisonsieg. Für die Treffer der Tiroler zeichneten Sebastian Schild (2), Erik Hefke und Patrik Lithen verantwortlich.

Bitter für Kundl: Die Unterländer lagen 1:0 und 4:3 in Führung - und ließen beim Stand von 4:4 eine 5:3-Überzahl ungenutzt. „Ein altes Sprichwort besagt, dass dann der Gegner das Tor schießt. So ist es dann auch gekommen. Lustenau ist stark und erfahren, aber sie sind nicht unschlagbar. Wir waren über zwei Drittel die bessere Mannschaft“, konnte Betka der Niederlage auch viel Positives abgewinnen.

Kooperation mit Zell am See

Kürzlich gab Kundl eine Kooperation mit den Zeller Eisbären bekannt. Angedacht ist, dass Ergänzungsspieler des Clubs aus der Alps Hockey League in Kundl Spielpraxis sammeln. War am Freitag noch kein Kooperationsspieler an Bord, könnte das kommende Woche anders aussehen - dann steigt am Freitag das erste brisante Tiroler Derby zwischen Kundl und Kufstein.

An diesem Wochenende sind die Kufsteiner am Sonntag in Dornbirn gefragt, Wattens gastiert schon am Samstag in Hohenems.