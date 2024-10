Polcanova und Kolodziejczyk haben in Linz im Doppel fix eine EM-Medaille

Linz – Österreichs Tischtennis hält bei den Europameisterschaften in Linz schon bei drei Medaillen. Nach dem Gewinn von Mixed-Silber am Freitag durch Sofia Polcanova/Robert Gardos holten Polcanova mit der Rumänin Bernadette Szöcs und doch unerwartet auch Marek Kolodziejczyk mit dem Moldauer Wladimir Ursu einen Doppel-Podestplatz. Szöcs/Polcanova besiegten im Viertelfinale Maria Xiao/Adian Diaconu (ESP/ROU) 3:0 (7,13,9), Kolodziejczyk/Ursu Peter Hribar/Deni Kozul (SLO) 3:0 (9,14,10).

In beiden Partien war es vorentscheidend, dass die Gespanne mit ÖTTV-Beteiligung im zweiten Durchgang Satzbälle abgewehrt haben. Für Polcanova war es der zehnte Sieg bei diesen Titelkämpfen, bei nur einer Niederlage. „Klar ist die Freude über die zweite Medaille groß. Aber ich habe auch heute noch ein sehr dichtes Programm und muss mich auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, sagte die 30-Jährige. „Ich versuche, bei diesem Turnier von Match zu Match zu schauen. Der Spielplan ist sehr eng. Es bleibt wenig Zeit, sich auf die Gegner einzustellen.“

Szöcs/Polcanova sind Titelverteidigerinnen und spielen noch am Samstag (16.00 Uhr) gegen die Serbinnen Izabela Lupulesku/Sabina Surjan um den Finaleinzug. Äußerst schwierig wird es auch noch am Samstag für Kolodziejczk/Ursu, geht es doch nun gegen die französischen Olympia-Dritten Alexis und Felix Lebrun. Bronze ist den Verlierern aber deswegen sicher, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird. Für Kolodziejczyk ist das bei seinem EM-Debüt in der allgemeinen Klasse ein sehr großer Erfolg.